В первом полугодии 2018 года внешняя торговля Свердловской области показала устойчивый рост

По итогам первого полугодия 2018 показатели экспортно-импортных операций предприятий Свердловской области продемонстрировали устойчивый рост. Так, внешнеторговый оборот региона вырос на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,6 миллиарда долларов США. Экспорт достиг 4,2 миллиарда долларов, что на 40% больше объема экспорта первого полугодия 2017 года. Рост на 50% процентов продемонстрировали также и показатели импорта, что свидетельствует об активизации процессов модернизации производственных площадок Среднего Урала.

Увеличение экспорта, по данным Уральского таможенного управления и аналитики Российского экспортного центра (РЭЦ), обеспечено в основном за счет роста поставок машиностроительной продукции — в 3,3 раза, металлургической — на 20%, древесины — в 1,5 раза, химической продукции — на 4%. В целом, доля несырьевых товаров в экспорте составила 95,7%.

В первую пятерку стран-контрагентов Свердловской области вошли Китай, США, Казахстан, Франция, Германия. К ним, согласно показателям, плотно примыкают Индия, Белоруссия, Италия.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, статистика демонстрирует также рост экспорта на рынки стран, куда в первое полугодие при поддержке областного правительства были организованы деловые миссии. В частности, экспорт во Вьетнам вырос на 70%, в Узбекистан — на 44%, в Белоруссию — на 39%.

«Международные контакты во втором полугодии будут очень насыщенны. Тема продвижения высокотехнологичной продукции на зарубежные рынки — одна из ведущих на международном направлении. Она, к примеру, будет звучать в рамках участия Свердловской области в таких межгосударственных мероприятиях, как форумы субъектов России с регионами Белоруссии, Казахстана, Узбекистана — они проходят с участием глав государств, а также в ходе поездок деловых миссий», — сказал министр.