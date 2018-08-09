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Внешнеторговый оборот Свердловской области в I полугодии вырос на 42,3%
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Внешнеторговый оборот Свердловской области в I полугодии вырос на 42,3% 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Свердловская область в первом полугодии 2018 года нарастила внешнеторговый оборот на 42,3% — до 6,6 миллиарда долларов, сообщает в четверг департамент информационной политики губернатора региона.
"По итогам первого полугодия 2018 года показатели экспортно-импортных операций предприятий Свердловской области продемонстрировали устойчивый рост. Так, внешнеторговый оборот региона вырос на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,6 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении
Экспорт достиг 4,2 миллиарда долларов, что на 40% больше объема экспорта первого полугодия 2017 года. Рост на 50% продемонстрировали также и показатели импорта, что свидетельствует об активизации процессов модернизации производственных площадок Свердловской области, уточняют власти.
Департамент отмечает, что увеличение экспорта обеспечено в основном за счет роста поставок машиностроительной продукции — в 3,3 раза, металлургической — на 20%, древесины — в 1,5 раза, химической продукции — на 4%. В целом доля несырьевых товаров в экспорте составила 95,7%.
В первую пятерку стран-контрагентов Свердловской области вошли Китай, США, Казахстан, Франция, Германия. К ним, согласно показателям, плотно примыкают Индия, Белоруссия, Италия.
По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, статистика демонстрирует также рост экспорта на рынки стран, куда в первое полугодие при поддержке областного правительства были организованы деловые миссии. В частности, экспорт во Вьетнам вырос на 70%, в Узбекистан — на 44%, в Белоруссию — на 39%.
"Международные контакты во втором полугодии будут очень насыщенны. Тема продвижения высокотехнологичной продукции на зарубежные рынки — одна из ведущих на международном направлении. Она, к примеру, будет звучать в рамках участия Свердловской области в таких межгосударственных мероприятиях, как форумы субъектов России с регионами Белоруссии, Казахстана, Узбекистана — они проходят с участием глав государств, а также в ходе поездок деловых миссий", — приводятся в сообщении слова министра.
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