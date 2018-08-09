Эксперт посоветовал россиянам повременить с покупкой долларов и евро

Момент, когда было разумно обменять рубли на доллары и евро, прошёл на прошлой неделе. Сегодня же покупать валюту — не самое разумное решение. Об этом заявил экономист Никита Кричевский , пишет Infox.ru.

После появления информации о новых санкциях США против России рубль в четверг снизился на три рубля по отношению к евро и на 2,69 — к доллару. Согласно официальному курсу Центробанка РФ на пятницу, евро стоит 76,825 рубля, доллар — 66,2856 рубля.

«Момент для выхода из рублей упущен на прошлой неделе. Если вы начнете дергаться, то станете частью стада, на котором и держатся фондовый и валютный рынки. Обождите, первые санкции будут введены только 22 августа», — посоветовал эксперт.