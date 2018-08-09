Евгений Люлин: «Нижегородская область в 2018 году рассчитывает нарастить промышленное производство на 4%»

Об этом и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин заявил на заседании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, посвященном итогам работы промышленности региона в I полугодии 2018 года.

По словам Евгения Люлина, в регионе продолжается «уверенный рост промышленного производства» по сравнению с уровнем прошлого года, несмотря на то, что в 2017 году «были достигнуты высокие показатели». «Согласно программе развития промышленности, мы прогнозировали рост в 102,3% по итогам 2018 года, но я думаю, что мы можем ставить цель в 104%, для этого есть все условия», — подчеркнул и.о. вице-губернатора. Как добавил Евгений Люлин, например, прирост может произойти за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса, большинство которых отгружают основной объем продукции именно во втором полугодии.

Как сообщил и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Игорь Сазонов , по итогам работы за 6 месяцев 2018 года индекс производства по промышленности в целом составил 103,4%, обрабатывающих производств — 104,1%.

«Общий объем отгруженной продукции по промышленности достиг 691 млрд 965 млн рублей, что на 12,7% больше, чем за соответствующий период 2017 года, — отметил Игорь Сазонов. — По объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах Нижегородская область заняла 2 место в ПФО и 7 место в России. В январе — июне 2018 года всеми предприятиями и организациями обрабатывающих производств было отгружено товаров на сумму 623 млрд 389 млн руб., что на 13,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года».

Наибольший прирост объемов производства продукции наблюдался в металлургическом производстве (17,7%), химических веществ и химических продуктов (36,7%), электрического оборудования (37%) и одежды (17,8%).