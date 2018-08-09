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В Токио задержали двоих ультраправых, устроивших акцию у посольства РФ
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В Токио задержали двоих ультраправых, устроивших акцию у посольства РФ 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Полиция Токио задержала в четверг двоих членов ультраправой организации, которые участвовали в акции протеста у посольства РФ в районе Минато. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что их обвиняют в нарушении правопорядка в связи с превышением допустимой громкости при использовании громкоговорителей. В посольстве РФ корреспонденту ТАСС подтвердили факт проведения ультраправыми акции в районе диппредставительства.
По оценкам полиции, в ней приняли участие около 360 человек, было также задействовано 130 автомобилей. Акция была приурочена к годовщине вступления СССР в войну против Японии в 1945 году.
Ультраправые традиционно участвуют в протестах в связи с различными историческими датами. Наиболее крупные из них обычно проходят 7 февраля, когда по решению правительства Японии проводится «Общенациональный митинг за возвращение северных территорий». «Северными территориями» здесь называют российские южные Курильские острова.
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