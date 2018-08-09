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Индикатор перспективы ВТО показывает, что мировая торговля теряет динамику в третьем квартале
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Индикатор перспективы ВТО показывает, что мировая торговля теряет динамику в третьем квартале 

ProComp.info 13 минут назад
Фото: ProComp.info
9 августа — Прокомпинфо. Глобальная торговля товарами, вероятно, потеряет импульс в третьем квартале, поскольку торговая напряженность замедляет экспортные заказы, производство и продажи автомобилей, заявила Всемирная торговая организация (ВТО).
Показатель квартальных прогнозов ВТО, составленный из семи перспективных компонентов, показал значение 100,3, по сравнению с 101,8 в мае и 102,3 в феврале, что свидетельствует о «ослаблении роста торговли в ближайшие месяцы в соответствии со среднесрочными тенденциями, — говорится в сообщении ВТО.
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