Силуанов: кабмин и ЦБ имеют необходимые инструменты для обеспечения финстабильности 

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство и Банк России осуществляют мониторинг ситуации на финансовых рынках и обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. Российская экономика, платежный баланс, в последние годы стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям, будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений. Правительство РФ и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в текущем году", — сказал Силуанов.