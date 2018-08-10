Рынок акций Индонезии закрылся ростом, IDX Composite прибавил 0,20%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов недвижимости, потребительской промышленности и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite подорожал на 0,20%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции MD Pictures Tbk PT (JK:FILM), которые подорожали на 120,00 п. (24,49%), закрывшись на отметке в 610,00. Котировки Puradelta Lestari Tbk Pt (JK:DMAS) выросли на 24,0 п. (19,20%), завершив торги на уровне 149,00. Бумаги MAP Aktif Adiperkasa Tbk PT (JK:MAPA) выросли в цене на 690,00 п. (18,50%), закрывшись на отметке 4.420,000.

Лидерами падения стали акции Steadfast Marine PT (JK:KPAL), цена которых упала на 280,000 п. (24,89%), завершив сессию на отметке 845,00. Акции Rig Tenders Tbk (JK:RIGS) поднялись на 64,00 п. (13,45%), закрывшись на уровне 412,00, а Bukit Uluwatu Villa Tbk (JK:BUVA) снизились в цене на 28,00 п. (9,93%) и завершили торги на отметке 254,00.

На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (186) превысило количество закрывшихся в плюсе (181), а котировки 138 акций практически не изменились.

Котировки акций MD Pictures Tbk PT (JK:FILM) выросли до исторического максимума, повысившись на 24,49%, 120,00 п., и завершили торги на отметке 610,00. Котировки акций MAP Aktif Adiperkasa Tbk PT (JK:MAPA) выросли до исторического максимума, повысившись на 18,50%, 690,00 п., и завершили торги на отметке 4.420,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,04%, или 0,03, достигнув отметки $66,78 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,01%, или 0,01, до $72,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,22%, или 2,70, до отметки $1.217,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR выросла на 0,31% до 14.483,9, а котировки AUD/IDR упали на 3,18%, достигнув отметки 10.652,25.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,44% до 95,88.