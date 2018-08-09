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Ленобласть увеличит свои экономические показатели в ближайшую пятилетку
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Ленобласть увеличит свои экономические показатели в ближайшую пятилетку 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Такой вывод сделали экономисты Ленинградской области, рассчитав прогноз социально-экономического развития области на период 2019-2024 годов.
Как обычно прогноз на ближайшую пятилетку составлен в двух сценариях — базовом и целевом, при этом экономисты уверены, что в любом варианте Ленобласть не только сохранит стабильное социально-экономическое положение, но и укрепит свое лидирующее положение на Северо-Западе страны по большинству показателей.
Базовый вариант предполагает реализацию госполитики по поддержке модернизации и повышение эффективности расходования бюджетных средств, при нем объем валового регионального продукта в регионе в 2024 году составит 111,9% к 2018 году (среднегодовой прирост — 1,9%), величина ВРП на душу населения вырастет до 797 тысяч рублей, средний ежегодный прирост промышленного производства за 2019-2024 годы составит 2,8%, объем инвестиционных вложений будет расти в среднем ежегодно на 2,8%, заработная плата в регионе вырастет в диапазоне от 62,3 тысяч рублей
При целевом варианте, который предполагает ускорение темпов роста экономики и улучшение демографической ситуации, объем ВРП в регионе составит 116,8% к 2018 году (среднегодовой прирост — 2,6%), величина ВРП на душу населения в 2024 году вырастет до 837 тысяч рублей по целевому варианту, средний ежегодный прирост промышленного производства за 2019-2024 годы составит 3,2%, объем инвестиционных вложений будет расти в среднем ежегодно на 3,7%, заработная плата вырастет до 64,3 тысяч рублей.
Подробнее ознакомиться с проектом можно на сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти, а также на портале ГАС «Управление».
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