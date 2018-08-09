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За три дня на участие в Дне открытых дверей зарегистрировались 130 УК Подмосковья
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За три дня на участие в Дне открытых дверей зарегистрировались 130 УК Подмосковья 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Очередная акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья», состоится 18 августа, регистрация на участие в акции открылась 6 августа, и за это время свое участие в ней подтвердили 130 УК, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.
Как пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, 18 августа основной темой Дня открытых дверей станет внедрение и реализация системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах Подмосковья. Жителям расскажут, почему важно разделять различные виды мусора, и что должен сделать каждый собственник или наниматель жилья, чтобы быть готовым к этому.
«130 управляющих компаний Подмосковья уже прислали свои заявки для участия в акции «День открытых дверей» с начала регистрации в понедельник (6 августа — ред.). Мероприятие состоится 18 августа, рекомендованное время — с 10:00 до 15:00», — сказал Соков.
Тематическая направленность не означает, что речь будет идти только о раздельном сборе ТКО. Как всегда, жители смогут в удобное время задать все волнующие их вопросы, решить проблемы и наладить контакты с руководителями и сотрудниками УК и органов местного самоуправления.
«О том, присоединилась ли ваша управляющая компания к областной акции и по какому адресу она проведет прием, можно будет узнать на официальном сайте Госжилинспекции Подмосковья. В понедельник, 13 августа, мы опубликуем и будем ежедневно актуализировать список зарегистрированных УК. Если жители не увидят свою организацию в списке, они могут обратиться в УК или в территориальный отдел Госжилинспекции с просьбой о ее участии в акции. Мы принимаем заявки по 16 августа включительно», — добавил Соков.
Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья проходят с марта 2014 года. С марта 2016 года акция стала ежеквартальной, а с декабря того же года — тематической. Несмотря на увеличение периодичности, Дни открытых дверей продолжают оставаться востребованными, количество участников регулярно увеличивается.
Очередной рекорд был установлен 30 июня 2018 года на предыдущей акции, которую поддержали 753 управляющие организации.
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