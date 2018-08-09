Термоядерный удар по финансам России

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика» Еще в конце мая на экономическом форуме в Петербурге я постоянно спрашивал высокопоставленных государственных спикеров — «Контролирует ли страна валютный риск и риск инвестиций в американские активы?» Чиновники в основном уклонялись от ответа, отшучивались, говорили, что США не пойдут на финансовые санкции, так как это ударит по самой Америке. И только А. Кудрин сказал, что нет, этот риск Российская Федерация не контролирует.

[КАРТИНКА] Олег Богданов , главный аналитик «Телетрейд Групп» [/КАРТИНКА] Как оказалось уже к Петербургскому форуму страна фактически скинула с баланса облигации Казначейства США (трежерис). Ускоренными темпами начиная с апреля текущего года был ликвидирован портфель в 100 млрд долларов. Наверно быстрее наши финансовые власти продавали только бумаги Fannie Mae и Freddie Mac в 2008 году, кстати почти на такую же сумму.

Очевидно, что помимо рыночной конъюнктуры, которая действительно заставляет многих играть на понижение цены трежерис и рост доходности, были и другие причины, которые заставили власти спешно продавать бумаги Казначейства США.

Вероятно, уже тогда началась подготовка к самому неблагоприятному сценарию взаимоотношений с Соединенными Штатами. Как элемент подготовки, одновременно с продажей трежерис Россия демонстрировала ракеты, подводные лодки, новое лазерное оружие и другие нежизнеутверждающие штучки.

Однако главным, самым тяжелым вопросом оставалась валютная составляющая отношений — что делать, если американские власти нанесут самый мощный, я бы сказал, термоядерный удар по российским финансам, а именно, начнут замораживать активы и операции в долларах российских банков? При текущем положении российской экономики именно этот шаг является самым болезненным для финансовой системы, даже санкции к гособлигациям на этом фоне выглядят мелкой неприятностью. В подобное развитие событий мало кто верил.

И вот сейчас в на Конгрессе США лежит проект закона, который инициировали и демократы и республиканцы, в котором черным по белому написано о заморозке активов семи крупнейших российских банков, запрете на операции в долларах и блокировке всех счетов. Это даже не отключение от SWIFT, а полная блокировка движения долларов для наших банков и что важнее — для клиентов этих банков, для компаний и граждан.

Такое ощущение, что наши финансовые власти до сих пор в это не верят. Делают вид, что ничего не происходит. Минфин продолжает брать доллары на рынке, даже 8 августа, когда уже весь мир шумел о заморозке долларовых операций наших банков и рубль ушел в свободное плавание, вернее в свободное погружение, дилер ЦБ спокойно выполнил свою задачу — отбомбился по рублю на 16.7 млрд

Зачем? Почему? Где они складируют купленные доллары? Ну может хоть на евро меняют? Может наличные в США заказывают самолетами. Даже если крысы сожрут 3 процента наличности, но хоть что-то останется для населения, которое неизбежно пойдет требовать свои доллары, которые они берегли на свадьбу или на похороны. Народу совсем не понятно то, что все безналичные доллары находятся в США и по команде того же Трампа американские власти за 2 минуты перекрывают все корсчета наших банков.

Что будет с компаниями, которые ведут международную торговлю за доллары? Есть у Минфина и ЦБ план действий на этот случай? А еще вариант, уже термоядерный, США замораживают корсчет нашего ЦБ (с Иранским ЦБ они так поступили, правда денег у них было не 200 млрд долларов как у нашего ЦБ, а всего три), для кого вы тогда резервы в долларах набираете? Нужно ответить на все эти вопросы и чем быстрее, тем лучше.

Не может с одной стороны Россия быть медведем, а с другой страусом. В последнем случае есть риск потерять нормальную ориентацию.

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