Брюссель заявил о росте поставок американского газа в Европу

БРЮССЕЛЬ, 9 августа. / ТАСС /. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу с момента их запуска в апреле 2016 года составили 2,8 млрд кубометров. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Брюсселе пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК) под заголовком «Импорт Европейским союзом СПГ из США растет».

"С момента прибытия первого СПГ-танкера из США в Португалию в апреле 2016 года европейский импорт СПГ из США вырос с 0 до 2,8 млрд кубометров", — говорится в документе. Ниже по тексту содержится уточнение, что речь не идет о 2,8 млрд кубометров в год, а об общем объеме, который ЕС получил из США. «С начала 2016 года ЕС получил более 40 поставок СПГ из США. В 2017 году на Европу приходилось до 10% от всего экспорта СПГ из США». Весь экспорт СПГ США в 2017 году составлял по данным ЕК, порядка 20 млрд кубометров в год, то есть, в 2017 году страны ЕС получили около 2 млрд кубометров.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель ЕК по энергетике Анна-Кайса Итконен сообщила, что основными получателями СПГ из США являются Испания, Италия и Франция. Она, однако, не смогла ответить на вопрос как соотносятся цены на СПГ из США и его конкурентом из Катара, а тем более с трубопроводным газом из России.

По данным "Газпрома" в 2017 году поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в 2017 году выросли на 12% и достигли рекордных 193 млрд кубометров в год. По самым скромным оценкам, российский трубопроводный газ на 30-40% дешевле американского СПГ для европейских потребителей, а в периоды пикового потребления разница цен на них доходит до 80-90%.

Что касается европейских терминалов по импорту сжиженного природного газа, то в 2017 году их максимальная загрузка составляла менее 30%, что подтвердила и ЕК в сегодняшнем заявлении, в котором говорится, что у ЕС сегодня имеются «свободные возможности для приема сжиженного природного газа на 150 млрд кубометров». Несмотря на это, ЕК намерена продолжать расширять мощности по приему СПГ, создавая новые терминалы в Адриатическом море (в Хорватии), в Балтийском море (в Польше) и в Средиземном море (в Греции), «принимая во внимание стратегическое значение СПГ» для обеспечения энергобезопасности ЕС.