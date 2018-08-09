Ещё
Брюссель заявил о росте поставок американского газа в Европу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
66.22
76.29
76.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.28
–0.15 Золото
1215.05
+0.11 РТС
1090.31
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1592
–0.0051
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Брюссель заявил о росте поставок американского газа в Европу 

ТАСС 32 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу с момента их запуска в апреле 2016 года составили 2,8 млрд кубометров. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Брюсселе пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК) под заголовком «Импорт Европейским союзом СПГ из США растет».
"С момента прибытия первого СПГ-танкера из США в Португалию в апреле 2016 года европейский импорт СПГ из США вырос с 0 до 2,8 млрд кубометров", — говорится в документе. Ниже по тексту содержится уточнение, что речь не идет о 2,8 млрд кубометров в год, а об общем объеме, который ЕС получил из США. «С начала 2016 года ЕС получил более 40 поставок СПГ из США. В 2017 году на Европу приходилось до 10% от всего экспорта СПГ из США». Весь экспорт СПГ США в 2017 году составлял по данным ЕК, порядка 20 млрд кубометров в год, то есть, в 2017 году страны ЕС получили около 2 млрд кубометров.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель ЕК по энергетике Анна-Кайса Итконен сообщила, что основными получателями СПГ из США являются Испания, Италия и Франция. Она, однако, не смогла ответить на вопрос как соотносятся цены на СПГ из США и его конкурентом из Катара, а тем более с трубопроводным газом из России.
По данным "Газпрома" в 2017 году поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в 2017 году выросли на 12% и достигли рекордных 193 млрд кубометров в год. По самым скромным оценкам, российский трубопроводный газ на 30-40% дешевле американского СПГ для европейских потребителей, а в периоды пикового потребления разница цен на них доходит до 80-90%.
Что касается европейских терминалов по импорту сжиженного природного газа, то в 2017 году их максимальная загрузка составляла менее 30%, что подтвердила и ЕК в сегодняшнем заявлении, в котором говорится, что у ЕС сегодня имеются «свободные возможности для приема сжиженного природного газа на 150 млрд кубометров». Несмотря на это, ЕК намерена продолжать расширять мощности по приему СПГ, создавая новые терминалы в Адриатическом море (в Хорватии), в Балтийском море (в Польше) и в Средиземном море (в Греции), «принимая во внимание стратегическое значение СПГ» для обеспечения энергобезопасности ЕС.
ТАСС: последние новости
Силуанов: кабмин и ЦБ имеют необходимые инструменты для обеспечения финстабильности Эксперты допускают падение рубля на 15% при введении США санкций против госдолга РФ ОФЗ и евробонды РФ дешевеют на фоне роста санкционных рисков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка потопила рубль284
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Россиян предостерегли от покупки валюты8
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Как долго продлится ослабление рубля1
Видео
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение