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ЕК призвала США снять законодательные барьеры на поставки СПГ в Европу
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ЕК призвала США снять законодательные барьеры на поставки СПГ в Европу 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 9 авг — РИА Новости, Мария Князева. США необходимо снять законодательные барьеры на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Регулятивные ограничения со стороны США должны быть сняты", — говорится в релизе. В настоящее время законодательство США требует предварительного одобрения экспорта сжиженного природного газа в Европу, в то время как у ЕС нет нерыночных барьеров по импорту СПГ из США, пишет ЕК.
"Евросоюз ищет аналогичного подхода со стороны США, в частности, касательно устранения требования о предварительном одобрении экспорта СПГ в ЕС", — пишет Еврокомиссия.
В совместном заявлении ЕС и США после встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа в конце июля говорилось, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. Юнкер также заявлял, что ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа.
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