ЕК призвала США снять законодательные барьеры на поставки СПГ в Европу

"Регулятивные ограничения со стороны США должны быть сняты", — говорится в релизе. В настоящее время законодательство США требует предварительного одобрения экспорта сжиженного природного газа в Европу, в то время как у ЕС нет нерыночных барьеров по импорту СПГ из США, пишет ЕК.

"Евросоюз ищет аналогичного подхода со стороны США, в частности, касательно устранения требования о предварительном одобрении экспорта СПГ в ЕС", — пишет Еврокомиссия.