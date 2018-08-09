Еврокомиссия: экспорт сжиженного газа в Европу из США вырос в 2 раза

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Европейская комиссия объявила об увеличении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США в ЕС в два раза за 2016-2017 годы.

"С первой поставки в апреле 2016 года импорт из США в ЕС сжиженного природного газа достиг 2,8 млрд кубометров, и часть американского экспорта газа в Европу увеличилась вдвое, выросши от 5% до 10% в 2016-2017 годах", — заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, сообщает "Интерфакс"

В коммюнике ЕК также отмечается, что в совместном заявлении от 25 июля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп договорились «укрепить стратегическое сотрудничество ЕС и США в области энергетики».

Со своей стороны, еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете назвал диверсификацию газоснабжения «важным элементом обеспечения безопасности поставок газа в ЕС».

Кроме того, как указывается в документе, «Евросоюз совместно финансирует или обязуется совместно финансировать проекты инфраструктуры СПГ на сумму более 638 млн евро».

В дополнение к существующим 150 млрд кубометров резервных мощностей ЕС поддерживает 14 проектов по СПГ-инфраструктуре, что к 2021 году увеличит эти мощности еще на 15 млрд кубометров и «сможет способствовать увеличению импорта сжиженного природного газа из США при корректных рыночных условиях и конкурентоспособных ценах».

Как писали «Вести. Экономика», экспорт СПГ из США в Китай в июле снизился до минимума за 2018 года и составил 130 тысяч тонн.

В мае Соединенные Штаты экспортировали в Китай примерно 400 тысяч тонн СПГ, а в марте — 445 тысяч, что стало рекордом за текущий год.

В то же время поставки СПГ в Китай нарастили Россия, Австралия, Индонезия, Малайзия и Папуа — Новая Гвинея, отмечает агентство.

Снижение экспорта СПГ из США произошло на фоне обострения торговых противоречий между странами. По словам трейдеров, Китай сейчас находится в поисках новых источников поставок газа.