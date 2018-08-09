Инфляция в Москве в июле 2018 года составила 0,2%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве в июле 2018 года составил 100,2%, а с начала года инфляция достигла 2,7%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«В июле 2018 года по сравнению с июнем 2018 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве составил 100,2%. Продовольственные товары подешевели на 0,5%, непродовольственные товары подорожали на 0,1%, платные услуги — на 1%», — отмечается в сообщении.

По сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 2,7%, в том числе на продовольственные товары — на 2,9%, непродовольственные товары — на 2,7%, платные услуги подорожали на 2,5%.

По данным Росстата, в России в июле 2018 года индекс потребительских цен составил 100,3%, с начала года — 102,4% (в июле 2017 года — 100,1%, с начала года — 102,4%).