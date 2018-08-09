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В январе-июле текущего года внешнеторговый оборот Монголии составил 7,38 млрд долларов США
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В январе-июле текущего года внешнеторговый оборот Монголии составил 7,38 млрд долларов США 

ИА Синьхуа 12 минут назад
Улан-Батор, 9 августа /Синьхуа/ — В январе-июле 2018 года внешнеторговый оборот Монголии составил 7,38 млрд долларов США, что на 26 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Главным таможенным управлением Монголии в четверг.
За этот период экспорт вырос на 16,9 проц, а импорт — на 39,8 проц, в результате чего положительное сальдо торгового баланса достигло 851 млн долларов США.
На сегодняшний день главными торговыми партнерами Монголии являются Китай и Россия.
Доля Китая во внешнеторговом обороте Монголии с начала 2018 года составляет 61 проц, а доля России — 16 проц.
При этом основными продуктами, поставляемыми в Китай из Монголии, являются уголь, медные и молибденовые концентраты, шерсть и кашемир, а в Российскую Федерацию — продукты животного происхождения, в частности говядина и конина, а также полезные ископаемые, такие как плавиковый шпат, медные концентраты и золото.
В январе-июле текущего года Монголия поддерживала торговые отношения со 146 странами, говорится в сообщении Национального статистического комитета Монголии. —0—
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