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Fitch: классификация кредитов по МСФО 9 позволила точнее оценить риски российских банков
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Fitch: классификация кредитов по МСФО 9 позволила точнее оценить риски российских банков 

Банки.ру 27 минут назад
Фото: Банки.ру
Кредиты так называемой «третьей стадии» в соответствии с классификацией МСФО 9 более точно, чем показатели неработающих кредитов (NPL, кредиты с просрочкой более 90 дней), отражают риски российских банков. На это указывает рейтинговое агентство Fitch Ratings в своем новом отчете «Российские банки: применение МСФО 9», уточняя, что кредиты «третьей стадии», помимо NPL, включают также обесцененные реструктурированные и некоторые другие рисковые кредиты и данный показатель ближе к его собственной оценке потенциально высокорисковых активов.
В соответствии со стандартом «МСФО 9», вступившим в силу 1 января 2018 года, кредиты могут быть отнесены к «первой стадии» (необесцененные, без существенного увеличения кредитного риска), «второй стадии» (необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска) и «третьей стадии» (обесцененные), напоминает рейтинговое агентство.
Согласно его анализу 20 банков, на которые приходится около 75% активов российского банковского сектора, средневзвешенный показатель кредитов «третьей стадии» на конец I квартала 2018 года (11% от валовых кредитов) примерно вдвое превышал соответствующий показатель NPL. Большая разница, в частности, наблюдается у Сбербанка (в два раза), ВТБ (также в два раза), Газпромбанка, Альфа-Банка (в три раза у обоих), Московского Кредитного Банка (в пять раз) и банка «Санкт-Петербург» (в два раза), которые имеют значительные объемы обесцененных корпоративных кредитов, не отнесенных к NPL.
В то же время показатель кредитов «третьей стадии» у розничных банков и «дочек» иностранных банков, как правило, лишь немногим выше уровня NPL, что отражает более консервативный подход этих банков к отражению проблем и в целом ограниченные объемы реструктурированных проблемных кредитов.
Покрытие резервами кредитов «третьей стадии» у проанализированных Fitch банков в целом хорошее при медианном показателе 66%. Вместе с тем у ряда банков покрытие существенно ниже, в том числе у Альфа-Банка (30%), ВТБ (45%) и МКБ (46%), так как они, вероятно, в значительной степени полагаются на залоговое обеспечение. Однако оно имеет разное качество и не всегда дает надежную защиту, указывают аналитики.
Кредиты «второй стадии» также подразумевают существенное увеличение кредитного риска. Их средневзвешенный показатель в анализе Fitch составил около 8% от валовых кредитов. При этом он существенно выше у банка «Зенит» (33%), Абсолют Банка (16%) и «Санкт-Петербурга» (13%). Средний показатель покрытия резервами кредитов «второй стадии» составлял лишь 9%, что агентство считает низким уровнем ввиду цикличности российской экономики, риска переоцененности или неликвидности залогового обеспечения и в целом сложного процесса его взыскания.
Банки с менее консервативным резервированием кредитов «второй стадии» и «третьей стадии» с большей вероятностью испытают давление на прибыльность или капитал в случае роста обесценения, рассуждают аналитики. У некоторых из проанализированных ими банков суммарные показатели чистых (за вычетом резервов) кредитов «второй стадии» и «третьей стадии» превышают 50% от капитала, включая Абсолют Банк (539%), «Зенит» (189%), ВТБ (95%), «Санкт-Петербург» (76%), Сбербанк (64%) и Альфа-Банк (61%). При стресс-тесте с уровнем стресса, сравнимым с банковским кризисом 2014 года в России, большинство банков, по оценкам Fitch, смогут покрыть стрессовые убытки за счет прибыли до отчислений под обесценение менее чем за год, что «очень неплохо». В то же время, по расчетам агентства, Абсолют Банку, ВТБ и Газпромбанку потребуется свыше двух лет, что делает их более подверженными риску. Россельхозбанк, по мнению Fitch, также является уязвимым. При этом в агентстве полагают, что госбанки смогут рассчитывать на государственную поддержку в случае серьезного стресса.
Агентство также указывает, что введение МСФО 9 вызвало единовременное умеренное увеличение отчислений под обесценение кредитов у большинства рейтингуемых им российских банков, в целом в соответствии с мнением Fitch об их качестве активов. Проанализированные агентством банки в среднем потеряли 4,3% от капитала на конец 2017 года. В то же время некоторые банки существенно выделялись на общем фоне, в особенности Абсолют Банк и РСХБ, лишившиеся 65% и 44% от капитала на конец 2017 года соответственно. У Абсолют Банка отношение капитала к активам на конец I квартала 2018 года упало до 2,4%, что указывает на потребности в рекапитализации, и в июле, как напоминают в агентстве, оно понизило с уровня «B+» до «B-» и одновременно отозвало рейтинги банка. У Россельхозбанка показатели достаточности капитала по «Базелю II» на конец I квартала 2018 года, по оценкам Fitch, были близки к минимальным требованиям. Оба банка ожидают нового капитала до конца 2018 года.
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