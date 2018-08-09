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Во втором квартале в Китае ежемесячно в среднем регистрировалось более 600 тыс. новых предприятий
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Во втором квартале в Китае ежемесячно в среднем регистрировалось более 600 тыс. новых предприятий 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Пекин, 9 августа /Синьхуа/ — В Китае в период с апреля по июнь в среднем ежемесячно регистрировалось более 600 тыс. новых предприятий, что является новым историческим рекордом.
По данным Государственного управления по регулированию рынка Китая, в первом полугодии в стране были созданы 3,27 млн новых предприятий, что на 12,5 процента больше показателя предыдущего года за аналогичное время. Количество новых индивидуальных хозяйств, зарегистрированных за первые шесть месяцев 2018 года, достигло 6,58 млн /рост на 13,4 проц. /.
Статистика показывает, что 2,61 млн новых предприятий действуют в отрасли услуг /рост на 14,3 проц. /, количество предприятий вторичного сектора выросло на 11,7 проц.
Вместе с этим сохранилась тенденция быстрого роста числа новых предприятий с участием инокапитала, которое достигло 45 тыс. при увеличении на 97,4 проц. -0-
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