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Эксперт оценил вероятность роста курса валют до уровня 2014 года
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Эксперт оценил вероятность роста курса валют до уровня 2014 года 

Говорит Москва 1 час назад
«Позитива не будет точно. Я считаю, что вероятность ослабления национальной валюты до значений четырёхлетней давности, вы помните, последний валютный кризис в декабре 2014 года. Если исходить из этого, то да, такой вероятность такого сценария я бы оценивал выше пятидесяти процентов. То есть, не исключено, что мы эти горизонты способны увидеть.
Да, у нас сейчас крепкие резервы, мы любим ссылаться на них, на этот достаточно большой накопленный уровень. Но тратить резервы для чего? Для того, чтобы удержать ослабление или отложить его? Для этого нет нужды. Мы это проходили и в 2014, и в 2008 годах. Такие уровни как 75 рублей за доллар или 95 рублей за евро, а в отдельные моменты повышенного ажиотажа и превосходящие эти рубежи, я бы оценил вероятность выше, чем пятьдесят процентов».
16 декабря 2014 года доллар превысил 80 рублей, а евро — 100 рублей. Экономисты назвали ситуацию на валютном рынке «чёрным понедельником».
Обвал рубля произошёл на фоне вышедшего прогноза Центробанка на 2015 год. В частности, ЦБ рассмотрел стрессовый сценарий развития российской экономики, в котором предполагается, что цена на нефть будет находиться на уровне 60 долларов за баррель в течение двух лет. Тогда председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля — это сигнал для российской экономики адаптироваться к новым условиям.
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