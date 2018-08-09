«Газпром нефть» вложит более 100 млрд рублей в проекты на НПЗ в Омске в 2018-2020 годах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. «Газпром нефть» планирует вложить в 2018-2020 годах 106 млрд рублей в проекты на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Все они связаны с повышением экологичности завода и ростом выпуска продукции. Об этом сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, его слова приводятся в пресс-релизе компании.

"Специалисты предприятия представили проекты 2018-2020 гг., которые дополнительно повысят экологические характеристики производства и обеспечат рост выпуска востребованной продукции. Объем финансирования «Газпром нефти» в эти мероприятия превысит 106 млрд рублей", — сказал он.

Программа модернизации Омского НПЗ, которую с 2008 года продолжает «Газпром нефть», уже позволила сократить воздействие Омского НПЗ на атмосферу на 36%, к 2020 году оно будет дополнительно сокращено на 28%. Инвестиции в программу превышают 300 млрд рублей.

"Мы помогаем озеленять город, способствуем развитию городской системы мониторинга воздуха и производим бензин высокого экологического класса Евро-5, что позволяет уменьшать и выбросы от автомобилей", — подчеркнул Белявский.