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Заявки на пособие по безработице в США неожиданно снизились
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Заявки на пособие по безработице в США неожиданно снизились 

Вести Экономика 26 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Количество заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на прошлой неделе, указывая на жесткий рынок труда, сообщает Reuters.
Фото: EPA/ANDREW GOMBERT
Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 4 августа сократилось на 6 тыс. и составило 213 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее было подано 219 тыс. заявок, а не 218 тыс., как сообщалось первоначально.
Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали рост числа заявок до 220 тыс.
Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось на 500 до 214,25 тыс., достигнув минимума с середины мая.
Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 28 июля, увеличилось на 29 тыс. до 1,76 млн человек.
Рынок труда США считается близким к полной занятости.
В июле количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 157 тыс. после роста на 248 тыс. в июне. Снижение темпов найма, вероятно, отражает дефицит квалифицированных кадров в стране.
Уровень безработицы в США в июле снизился с 4% до 3,9%.
Эксперты отслеживают данные о заявках на пособие по безработице в поисках признаков увольнений в результате протекционистской торговой политики Белого дома. США участвуют в торговых спорах с основными торговыми партнерами, включая Китай, Мексику, Канаду и Европейский Союз.
Некоторые компании сообщали, что увольняют работников или планируют сделать это в связи с новыми импортными пошлинами.
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