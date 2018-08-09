Названа дата повышения цен на авиабилеты из-за роста курса валют

Стоимость билетов на международные рейсы может увеличится на 5% из-за роста курса евро и доллара.

По прогнозу советника по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин , это произойдет после 15 августа.

«Курс будет пересчитан по данным Центробанка на 13 августа. Учитывая текущую динамику, с 15 августа авиабилеты на международных рейсах могут подорожать на 5%", — считает гендиректор «Випсервис» Горин.

На сайте туроператоров России говорится, что сейчас авиабилеты на международные рейсы продают по курсу ниже установленного ЦБ.

По данным Московской биржи сегодня на 14.20 мск курс доллара составил 65,97 рублей, евро стоил 76,43 рублей.

Международная ассоциация воздушного транспорта обновляет курс валют в полночь со вторника на среду. За основу берется курс Центробанка на вторник. По словам Горина, именно поэтому многие туристы покупают авиабилеты именно во вторник.

Накануне рубль с треском обвалился до апрельских минимумов. В течение дня курс доллара превышал 65 рублей, евро перескочил за 75,5 рублей. Сегодня утром курс евро вырос на 83 копейки до 76,95 рубля, а доллара США — на 80 копеек до 66,35 рубля.