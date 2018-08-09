Повышение курса иностранных валют отразится на стоимости авиабилетов на зарубежные направления не ранее 15 августа, когда цены на воздушные перевозки могут подняться на 5%, ожидает советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. Он отметил, что у авиаперевозчиков курс на покупку билетов сейчас 73,5 рубля за евро, при том, что официальный курс ЦБ на пятницу уже составляет 76,83 рубля. Горин пояснил, что курс пересчета стоимости на международные авиаперелеты меняется раз в неделю по средам, и за основу берется курс последнего понедельника. Ряд туроператоров устанавливают свой курс в рамках турпакетов, так как там цена меняется каждый день.