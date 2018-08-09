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Эксперт: до конца недели курс может опуститься ниже 65 рублей за доллар
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Эксперт: до конца недели курс может опуститься ниже 65 рублей за доллар 

Банки.ру 47 минут назад
В четверг, 9 августа, на валютном рынке произошла некоторая стабилизация, но в пятницу, 10 августа, ослабление российского рубля может продолжиться, сообщил Банки.ру инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.
«В четверг мы видим некую стабилизацию валютных курсов. Полагаем, что первоначальная реакция была связана в первую очередь с эмоциональной составляющей. В отношении санкций на данный момент речь идет лишь о внесении законопроекта в Конгресс, это не означает, что его примут именно в таком виде. Мы не исключаем, что до конца недели курс доллара может опуститься ниже 65», — сказал он.
Он напомнил, что распродажи рублевых активов спровоцированы анонсом новых антироссийских санкций США и усилены резким снижением котировок нефти в среду (минус 3,17%) на фоне развития тарифной войны Вашингтона и Пекина. «Высокая чувствительность рубля в этот раз вызвана тем, что иностранный капитал начал выходить из тех двух инструментов, где он был максимально сосредоточен — это ОФЗ и акции Сбербанка», — отметил эксперт.
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