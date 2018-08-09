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На Краснодарской и Совхозной стартовала благотворительная акция «Добролап»
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На Краснодарской и Совхозной стартовала благотворительная акция «Добролап» 

Управа района Люблино 48 минут назад
Фото: Мое Люблино
Фонд помощи животным «Собаки, которые любят» в районе Люблино вместе с сетью зоомагазинов организовал акцию «Добролап». Цель акции — оказать помощь бездомным животным, которые находятся в Щербинском приюте.
— Каждый неравнодушный может приобрести в магазинах по адресам Краснодарская, 57, корпус 1 или улица Совхозная, 39 любой товар в пользу приюта — корм, медикаменты, лакомство, — отметил волонтер фонда.
Отметим, что в районе благотворительная акция будет завершена 31 августа. Ее результаты можно будет посмотреть на сайте фонда www.fund4dogs.ru или на сайте проекта www.dobrolap.ru. (ео)
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