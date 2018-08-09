Чепа: новые антироссийские санкции могут обвалить рубль

Алексей Чепа. Если новые санкции США коснутся российских государственных банков и рынка ценных бумаг, это значительно затруднит для России финансовые операции на международных рынках и существенно скажется на курсе национальной валюты по отношению к доллару, заявил зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам

Вашингтон объявил о намерении ввести 22 августа первый пакет новых антироссийских санкций, касающийся поставок «всех чувствительных товаров и технологий сферы национальной безопасности». Как пояснили в Госдепартаменте , закон также предусматривает второй пакет ограничительных мер — он будет принят в том случае, если Россия не сможет доказать свою непричастность к химической атаке в Солсбери (отравление семьи Скрипалей в Великобритании).

По мнению Чепы, таким образом американцы пренебрегли презумпцией невиновности и здравым смыслом. «Они не слышат официальные заявления Москвы по Лондону — что мы готовы участвовать во всех разбирательствах на всех этапах, готовы обмениваться любой информацией и какой угодно помощью в расследовании. Всеми нашими заявлениями пренебрегают, идёт только голословное, ничем не обоснованное и не подкреплённое обвинение», — сказал « Парламентской газете » законодатель.

Алексей Чепа считает, что новый виток санкционной политики резко негативно скажется на состоянии отношений России и США, и что это — целенаправленная политика американских «ястребов», преследующая целью нанести удар по российской экономике и финансовой системе.

«Это делают определённые круги, определённые политические деятели, которые лоббируют интересы своих промышленных и финансовых кругов. Чисто в экономических интересах это делается. И второе — это противодействие силам, которые каким-то образом стремятся наладить отношения между Россией и Соединёнными Штатами Америки. Мы видим, что как только начинается какое-то сближение, то тут же возникает ответная реакция», — считает парламентарий.

Что касается экономического эффекта от новых санкций, то, по мнению Чепы, он будет достаточно ощутим. В случае если санкции, как ожидается, коснутся российских государственных банков и рынка ценных бумаг, в частности, госдолга, то это значительно затруднит для России финансовые операции на международных рынках и существенно скажется на курсе национальной валюты по отношению к доллару.