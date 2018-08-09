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Чепа: новые антироссийские санкции могут обвалить рубль
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Чепа: новые антироссийские санкции могут обвалить рубль 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Если новые санкции США коснутся российских государственных банков и рынка ценных бумаг, это значительно затруднит для России финансовые операции на международных рынках и существенно скажется на курсе национальной валюты по отношению к доллару, заявил зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Вашингтон объявил о намерении ввести 22 августа первый пакет новых антироссийских санкций, касающийся поставок «всех чувствительных товаров и технологий сферы национальной безопасности». Как пояснили в Госдепартаменте, закон также предусматривает второй пакет ограничительных мер — он будет принят в том случае, если Россия не сможет доказать свою непричастность к химической атаке в Солсбери (отравление семьи Скрипалей в Великобритании).
По мнению Чепы, таким образом американцы пренебрегли презумпцией невиновности и здравым смыслом. «Они не слышат официальные заявления Москвы по Лондону — что мы готовы участвовать во всех разбирательствах на всех этапах, готовы обмениваться любой информацией и какой угодно помощью в расследовании. Всеми нашими заявлениями пренебрегают, идёт только голословное, ничем не обоснованное и не подкреплённое обвинение», — сказал «Парламентской газете» законодатель.
Алексей Чепа считает, что новый виток санкционной политики резко негативно скажется на состоянии отношений России и США, и что это — целенаправленная политика американских «ястребов», преследующая целью нанести удар по российской экономике и финансовой системе.
«Это делают определённые круги, определённые политические деятели, которые лоббируют интересы своих промышленных и финансовых кругов. Чисто в экономических интересах это делается. И второе — это противодействие силам, которые каким-то образом стремятся наладить отношения между Россией и Соединёнными Штатами Америки. Мы видим, что как только начинается какое-то сближение, то тут же возникает ответная реакция», — считает парламентарий.
Что касается экономического эффекта от новых санкций, то, по мнению Чепы, он будет достаточно ощутим. В случае если санкции, как ожидается, коснутся российских государственных банков и рынка ценных бумаг, в частности, госдолга, то это значительно затруднит для России финансовые операции на международных рынках и существенно скажется на курсе национальной валюты по отношению к доллару.
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