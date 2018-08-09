Ещё
Всем желающим бесплатно проверят сердце
Далее:
Читайте также:
Ещё
Силуанов сделал заявление после резкого обрушения рубля
Силуанов сделал заявление после резкого обрушения рубля
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.84
$
66.24
76.30
76.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.57
–0.14 Золото
1215.36
+0.06 РТС
1090.35
+0.42
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1592
–0.0050
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Всем желающим бесплатно проверят сердце 

Управа Таганского района города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
С 13 по 17 августа для всех желающих старше 18 лет организуют бесплатную проверку сердца. Мероприятия проведут в рамках акции «ДиагностЕка».
Для участия сначала нужно сдать кровь на анализы. После этого состоится прием у кардиолога.
— Мы хотим помочь снижению смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы и привить горожанам культуру заботы о своем здоровье, — поделилась основатель проекта «ДиагностЕка» Марика Хлуд.
Запись на обследование доступна на сайте акции или по телефону: +7 (800) 511-64-54.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
Более 170 тысяч заграничных паспортов сроком на пять лет выдали в офисах «Мои документы» В Москве в 2,5 раза выросла популярность единой учетно-регистрационной процедуры в первом полугодии 2018 года Обмен опытом государственных регистраторов России и Китая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предостерегли от покупки валюты272
Америка потопила рубль439
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США606
Силуанов успокоил россиян после падения рубля13
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Видео
08:06
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение