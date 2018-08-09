Всем желающим бесплатно проверят сердце

С 13 по 17 августа для всех желающих старше 18 лет организуют бесплатную проверку сердца. Мероприятия проведут в рамках акции «ДиагностЕка».

Для участия сначала нужно сдать кровь на анализы. После этого состоится прием у кардиолога.

— Мы хотим помочь снижению смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы и привить горожанам культуру заботы о своем здоровье, — поделилась основатель проекта «ДиагностЕка» Марика Хлуд.

Запись на обследование доступна на сайте акции или по телефону: +7 (800) 511-64-54.