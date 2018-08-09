Цены производителей США остались стабильными в июле 

Investing.com — Как показал опубликованный в четверг официальный отчет, в июле цены производителей США изменились незначительно.
Согласно отчету Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) в июле показал нулевой рост. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены производителей выросли на 3,3%.
Экономисты прогнозировали рост индекса PPI на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем и на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Базовый индекс цен производителей (PPI) в июле вырос на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем и на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики прогнозировали рост базового индекса PPI на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем и на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Базовый индекс цен производителей не учитывает цены на энергоносители и продукты питания.
ФРС контролирует эти данные, поскольку, когда производители больше платят за товары, то, скорее всего, они переложат повышение цен на потребителей. Поэтому индекс PPI считается основным показателем инфляции.