Цены производителей США остались стабильными в июле

Investing.com — Как показал опубликованный в четверг официальный отчет, в июле цены производителей США изменились незначительно.

Согласно отчету Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) в июле показал нулевой рост. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены производителей выросли на 3,3%.

Экономисты прогнозировали рост индекса PPI на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем и на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Базовый индекс цен производителей (PPI) в июле вырос на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем и на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики прогнозировали рост базового индекса PPI на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем и на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Базовый индекс цен производителей не учитывает цены на энергоносители и продукты питания.