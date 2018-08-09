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Силуанов успокоил участников финансового рынка РФ
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Силуанов успокоил участников финансового рынка РФ 

Банки Сегодня 30 минут назад
Фото: Банки Сегодня
Силуанов успокоил участников финансового рынка РФ— Следует понимать, что на данный момент не только ограничительные меры со стороны США влияют на повышение волатильности. Развивающиеся рынки также отличаются нестабильной обстановкой. Именно поэтому, мы и наблюдаем происходящие сегодня события. Отмечу, что российской экономике за последние несколько лет, удалось повысить устойчивость от внешних факторов, — заявил Министр финансов.
На данный момент, российская экономика испытывает большое давление со стороны США. Вчера мировой общественности стало известно о разработке новых ограничительных мер, которые должны ударить по российскому банковскому сектору и госдолгу. Российские финансовые рынки отреагировали на эти новости падением и снижение котировок.
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