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В Старом Крюково прошла вторая акция проекта «Эко-лето»
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В Старом Крюково прошла вторая акция проекта «Эко-лето» 

Старое Крюково 26 минут назад
Фото: Старое Крюково
В 8 и 9 микрорайонах прошла акция «Эко-лето», направленная на пробуждение у людей интереса к экологическим проблемам планеты и вовлечение их в мероприятия по улучшению экологической ситуации.
2 августа жители Старого Крюково сдавали макулатуру на переработку в атмосфере праздника. Взрослые и дети участвовали в мастер-классах, конкурсах и викторинах посвященных этой теме.
Также, организаторы акции принимали отходы из пластика и батарейки, а участникам выдавали паспорта Эко-активистов, в которые заносили данные о количестве сданных на переработку отходов. По результатам всех четырёх акций проекта, самые активные участники получат призы. Особенно эта идея понравилась детям, они с интересом включились в соревнование за приз, приносили макулатуру.
На мероприятии пользовался спросом фримаркет, в который жители района приносили и обменивали книги, журналы, одежду.
Следующая акция в рамках проекта «Эко-лето» пройдет 16 августа возле корпуса 930. Завершится летний проект 13 сентября акцией возле корпуса 828. Об этом сообщил сайт муниципального округа Старое Крюково.
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