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Банкиры США не поддерживают новые санкции против России, заявили в AmCham
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Банкиры США не поддерживают новые санкции против России, заявили в AmCham 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американские банкиры не очень благосклонно смотрят на возможность принятия санкций в отношении госдолга РФ, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.
Глава минфина США Стивен Мнучин ранее заявлял, что согласен с рекомендацией ведомства, согласно которой Вашингтону не следует вводить санкции против суверенного долга России.
"И не он один. Я знаю, что мои коллеги из больших американских банков на эту тему смотрят тоже не очень благосклонно", — сказал Родзянко.
Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах.
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