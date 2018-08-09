Банкиры США не поддерживают новые санкции против России, заявили в AmCham

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости . Американские банкиры не очень благосклонно смотрят на возможность принятия санкций в отношении госдолга РФ, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко

Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк

Глава минфина США Стивен Мнучин ранее заявлял, что согласен с рекомендацией ведомства, согласно которой Вашингтону не следует вводить санкции против суверенного долга России.

"И не он один. Я знаю, что мои коллеги из больших американских банков на эту тему смотрят тоже не очень благосклонно", — сказал Родзянко.

Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах.