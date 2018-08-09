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Маска обвиняют в нарушении закона о защите прав инвесторов
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Маска обвиняют в нарушении закона о защите прав инвесторов 

Банки Сегодня 3 минуты назад
Фото: Банки Сегодня
Маска обвиняют в нарушении закона о защите прав инвесторовЭтим заявлением заинтересовался американский финансовый регулятор, так как Илон Маск должен был направить официальный запрос в Комиссию по ценным бумагам и биржам, вместо того, чтобы объявлять всему миру о своих намерениях. Также, комиссия имеет некоторые сомнения по поводу наличия у Илона Маска необходимых средств для такого масштабного преобразования.
Если регулятору удастся найти выше описанные несоответствия, то Маска могут обвинить в нарушении закона о защите прав инвесторов. Напомним, что, по мнению Илона Маска, статус публичной компании мешает Tesla на данном этапе развития. А многие инвесторы попросту недооценивают Tesla, основывая свои суждения на промежуточных (квартальных) отчетах. Эффективность работы всех сотрудников и компании в целом, можно будет повысить, если сделать часть корпоративной информации закрытой — считает Маск.
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