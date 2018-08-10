Эксперт ответила на вопросы москвичей о колебаниях курса валют

Рост курса валют взбудоражил москвичей. Стоит ли ждать повышения цен? Когда и насколько увеличится стоимость продуктов в магазинах? Брать ли ипотеку и стоит ли планировать отпуск на ближайшее время? Покупать ли срочно доллары? На эти и другие вопросы ответила студии телеканала Москва 24 рассказала профессор экономики Наталья Волчкова

Будут ли цены расти пропорционально падению курса рубля? Может быть процент инфляции будет даже больше?

Нет, однозначно. Мы уже больше трех лет находимся в режиме плавающего обменного курса и прямого перехода курса в цены мы не наблюдаем. У нас произошла отвязка цен от курса, и текущие события на рынке обмена валюты не будут отражаться на ценах. Другое дело, что на цены окажут влияние другие эффекты, например изменение налогов. Центральный банк пытается также с этим работать с этим, не ослабляя процентные ставки, и тем самым сдерживая спрос на рубли для контроля рота цен.

А возможно ли реально контролировать цены?

Да, конечно. Мы наблюдаем, что последние годы Центральный банк достаточно успешно это делает. Мы находимся в достаточно низких уровнях инфляции. два-три-четыре процента, и это безусловно возможно.

Неужели можно с уверенностью сказать, что мы полностью не зависим от иностранной валюты?

Мы зависим, но нет такого прямого эффекта. Он более слабый и имеет длительный лаг. Если мы будем смотреть на период в пять лет, то там влияние курса валют будет ощущаться, но это не периоды нескольких месяцев.

Тем не менее, через некоторое время после таких скачков, люди отмечают рост цен на продукты. Большая часть продуктов в России — местного производства и имеет рублевые издержки, хотя опосредовано есть и иностранные компоненты в производстве сельхозпродукции, например, семена. Поэтому влияние этого есть на издержки. Но есть и процентные ставки — кредиты по которым предприятия берут свои оборотные средства. Через них ЦБ опосредует влияние обменного курса на конечные цены на продукты. Модель перехода обменного курса в издержки предприятий и в цены не прямая. Есть другие компоненты в этих издержках, на которые Центральный банк может влиять, снижая процентную ставку. У него есть еще довольно большой запас по снижению.

Есть некая сумма в несколько сотен тысяч рублей. Она будет использована для покупок за рубежом в конце октября в долларах. Что посоветуете: ждать отката рубля или смириться и покупать валюту по текущему курсу? Думаем, что новая волна санкций может поднять курс до непрогнозируемых значений. Я соглашусь с высказанными опасениями. То, что произошло вчера — не изолированное событие, это санкции, которые были объявлены против России. Это первый шаг США, который они должны были сделать. И через три месяца последует вторая волна, также чисто технически следующая ступень этих пакетов санкций. Будут они реализованы или нет — зависит от реакции России на первый раунд санкций.

Речь идет о допуске американских агентов на российские химические лаборатории, а также об обязательствах не использовать соответствующие химические вещества. Эти действия Россией, скорее всего, не будут сделаны, или будут сделаны не в полном объеме. Тогда последует новый раунд санкций. Те самые опасения про госбанки, опасения про российский флагман авиаперелетов "Аэрофлот" они могут последовать. И если это будет реализовано, то давление на курс — желание инвесторов вывести деньги из российской валюты — будет иметь место. А это значит, что он будет дальше ослабляться.

С высказанными опасениями я совершенно согласна и думаю мы этот механизм будем наблюдать. Тут еще к тому же все зависит от предложенных Россией антисанкций. Над этим уже работают правительство и МИД , все во многом от этого зависит. Но самое серьезное влияние окажет второй шаг американского правительства. Более того, текущий скачок отражает то, чего рынок ожидает через три месяца, а не уже принятые ограничения.

Стоит ли брать ипотеку при такой нестабильности рубля? Если речь идет о рублевой ипотеке, то не совсем верно завязывать такое решение на курс валют. Лучше исходить из перспектив на работе. Если у него будет работа с достаточной для выплаты ипотеки зарплатой, то я не вижу проблем с решением этого вопроса.

Очень много вопросов связаны с покупкой туристических путевок. Что будет с ценами на билеты? Стоит ли сейчас покупать туры, или стоит дождаться лучших времен?

В перспективе двух месяцев ответ однозначный — покупать, если поездка уже намечена. Произошедший скачок не скажется на ценах на билеты сегодня, завтра или послезавтра. Потери ожидают людей во время покупки туров за евро и при обмене денег на расходы. Я надеюсь, что те, кто планировал отпуск заранее озаботились приобретением валюты. Благо еще недавно была очень приличная ситуация с обменным курсом, по сравнению с февралем, когда объявили предыдущие санкции, на которые рынок отреагировал еще хуже. Тогда отток валюты из России был еще сильнее, чем сегодня.

Еще раз повторю, что лучше покупать тур сейчас, если поездка запланирована в ближайшие месяцы, потому что будет новая реакция на вторую волну санкций.