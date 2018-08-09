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В банковском секторе РФ распродажи еще могут продолжаться какое-то время
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В банковском секторе РФ распродажи еще могут продолжаться какое-то время 

Прайм 1 час назад
В утренние часы казалось, что рынок покатился вниз и его уже не остановить. Однако наиболее пугливые нерезиденты уже покинули Россию во время апрельского падения. Текущие просадки бумаг остающиеся используют для пополнения портфелей. Рубль также может замедлить своё ослабление, тем более что на достигнутых уровнях Минфин способен приостановить давить на рынок своими закупками, чтобы не лить воду на мельницу спекулянтов.
Кроме того, стоит присмотреться к мысли о том, что инициатива Белого дома плохая, но она лучше законопроекта, который предложили сенаторы. Во всяком случае, технологические ограничения можно обойти, а вот запрет на покупку госдолга и блокировку долларовых операций банков обойти сложно. Соответственно, на уровне партийной политики в США может быть предложен компромисс, который, как минимум смягчит сенатский вариант.
Рынок знает всё, и его бодрый дневной отскок позволяет не погружаться в полный пессимизм. Хотя в банковском секторе распродажи ещё могут продолжаться какое-то время.
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