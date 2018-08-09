Dentsu нарастила прибыль на 7,6% за полгода

Рост прибыли рекламного холдинга Dentsu Group составил 4,7%. При этом общий рост прибыли международной сети Dentsu Aegis Network составил 9,7% благодаря органическому росту и новым приобретениям, говорится в отчетности компании.

Общая валовая прибыль Dentsu Group выросла на 7,6% (постоянная валюта) в первом полугодии 2018 года. Органический рост прибыли группы составил 4,0%. Рост прибыли группы в Японии составил 4,7%, аналогичный показатель для международной сети составил 3,4%.

Регион EMEA продолжил позитивную траекторию роста, хотя показатели по всему региону были неоднозначными. Самый большой рост прибыли показали регионы — Россия, Испания и Италия, — все они вышли на двузначный органический рост. Самые слабые результаты у французского и немецкого подразделения. Китай также продемонстрировал отрицательный рост, хотя показатели региона улучшились по сравнению с предыдущими.

Во 2 квартале на базовой прибыли отразилась сезонность бизнеса и внутренние инвестиции, направленные на развитие систем управления персоналом и общие финансовые платформы. В будущем эти инвестиции сделают бизнес более масштабным, эффективным и быстрым в управлении.

Бизнес проекты группы улучшились во всем мире и показали постоянную динамику в США. Международный бизнес укрепился благодаря крупным победам во втором полугодии 2017 года. Дальнейшее позитивное воздействие от новых побед ожидается до конца 2018 года.

«Dentsu Group улучшает свои финансовые результаты четвертый квартал подряд. Мы продолжаем наращивать влияние на рекламном рынке, ситуация на котором остаётся сложной. Цифровая и технологическая революция по-прежнему предоставляет огромные возможности для группы, и мы не можем не воспользоваться преимуществами, которые предоставляет быстро меняющийся рынок. Гибкое мышление и креативность остаются нашим залогом», — прокомментировал результаты гендиректор японской группы Тошиширо Ямамото.