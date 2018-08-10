Доллар превысил отметку в 67 рублей. Кто обвалил рубль?

Курс доллара на Московской бирже впервые с ноября 2016 года превысил отметку в 66 рублей, а евро — в 76. В обвале рубля виноваты не только угрозы новых санкций со стороны США, считает министр финансов России Антон Силуанов , но и нестабильная ситуация на развивающихся рынках. Его слова цитирует ТАСС

Центральном банке РФ также заявили, что повышенная волатильность курса рубля вызвана новостями о новых потенциальных санкция, успокаивая, что такие эпизоды обычно носят временный характер. ЦБ подчеркивает, что рубль по-прежнему поддерживают продажи валютной выручки экспортерами.

За два дня доллар подорожал более чем на два с половиной рубля, евро почти на три. Ринулись ли наши соотечественники за долларами и евро? Ранее Business FM опросила столичные обменные пункты: есть ли ажиотаж на валюту со стороны населения. Только в одном сказали, что есть очередь.

Это не первое санкционное обострение, главный вопрос сейчас — как долго может продлиться падение рубля? Есть интересные моменты. Если проанализировать, как нерезиденты покидают наши активы, например, самые популярные — евробонды ВТБ или ОФЗ. Объемы были выше среднего, но не сказать, чтобы это были какие-то огромные продажи. Другими словами, в пропорции жадность — страх инвесторы пока выбирают жадность: сбрасывать активы дешево нерезиденты пока не спешат. По амплитуде движение пока гораздо меньше, чем оно было на санкциях против «Русала» , говорит портфельный менеджер Александр Крапивко

Александр Крапивко портфельный менеджер «Я бы не сказал, что они делают это экстренно. Скорее всего, решения уже были приняты. Скорее всего, те хвосты, которые нужно было продать по прошлым решениям, продавались именно сейчас, но из-за того, что в конце дня произошел некий отскок, то есть произошла либо фиксация прибыли от коротких позиций, либо пришли ловцы дешевизны, это говорит о том, что, возможно, при отсутствии какого-то потока негативных новостей, рынок может и остановиться. Ключевое слово — „может“.

Эксперты советуют не паниковать, но тем, кто держит все накопления в рублях, диверсифицировать их валютой. Особенно, тем, кто еще периодически ездит за границу. Хотя риск девальвации сейчас вопрос политический и труднопредсказуемый.

Среди неожиданных жертв американских санкций оказался Raiffeisen Bank: его акции рухнули более чем на 6% на торгах в Вене. Дело в том, что значительную долю прибыли этот банк получает в России.