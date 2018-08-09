Власти назвали причины обвала рубля 

В правительстве связали текущие изменения показателей на российском рынке не только с угрозой новых санкций. Об этом сообщил ТАСС первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, на обвал рубля влияет также нестабильная ситуация на развивающихся рынках. Вместе с тем, Силуанов отметил, что российская экономика за последние годы стала более устойчивой к внешним воздействиям, «будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений». По его словам, российские власти вместе с Центробанком тщательно следят за любыми изменениями на рынке и не позволяют ситуации выйти из-под контроля. Акции крупнейших российских компаний упали на торгах сегодня на фоне объявления о новых санкциях США и падения рубля.