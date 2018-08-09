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Украина в июле сократила экспорт сахара в два раза
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Украина в июле сократила экспорт сахара в два раза 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Украина в июле отправила на экспорт всего 36,7 тыс. тонн сахара, что на 46% меньше, чем в предыдущем месяце.
Об этом сообщает национальная ассоциация производителей сахара «Укрцукор» в четверг, 9 августа.
«Основные поставки сахара в июле осуществлялись в Узбекистан — 89%. Также незначительные отгрузки были в Молдову — 4%, Азербайджан — 3% и Таджикистан — 2%», — заявила руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.
По ее словам, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка, украинские производители за 11 месяцев текущего маркетингового года (сентябрь-август 2017-2018гг — ред.) поставили на внешние рынки 538 тысяч тонн сахара.
«И хотя это на 26% меньше по сравнению с прошлогодним показателем, следует учесть, что мировые цены снизилась почти вдвое, а перепроизводство сахара в мире оценивается в 7-9 млн тонн. Даже при таких условиях, производители выполнили все международные обязательства и сняли избыток сахара с внутреннего рынка», — добавили в ассоциации.
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