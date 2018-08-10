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ЦБ: чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле вырос в 2,5 раза
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ЦБ: чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле вырос в 2,5 раза 

Вести Экономика 21 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2018 г., по оценке Банка России, увеличился до $21,5 млрд с $8,7 млрд в январе-июле 2017 г., сообщил сегодня регулятор.
Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Российской Федерации, по предварительной оценке Банка России, в январе-июле 2018 г. составило $60,7 млрд, превысив в три раза показатель сопоставимого периода 2017 г.
Основным фактором высокой динамики стала благоприятная ценовая конъюнктура, обусловившая опережающий рост экспорта товаров и укрепление профицита торгового баланса до $104,0 млрд по сравнению с $63,5 млрд годом ранее.
Международные резервы Российской Федерации в результате операций платежного баланса увеличились на $32,5 млрд ($26,4 млрд в январе-июле 2017 г.) главным образом вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
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