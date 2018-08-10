ЦБ: чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле вырос в 2,5 раза

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2018 г., по оценке Банка России , увеличился до $21,5 млрд с $8,7 млрд в январе-июле 2017 г., сообщил сегодня регулятор.

Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Российской Федерации, по предварительной оценке Банка России, в январе-июле 2018 г. составило $60,7 млрд, превысив в три раза показатель сопоставимого периода 2017 г.

Основным фактором высокой динамики стала благоприятная ценовая конъюнктура, обусловившая опережающий рост экспорта товаров и укрепление профицита торгового баланса до $104,0 млрд по сравнению с $63,5 млрд годом ранее.

Международные резервы Российской Федерации в результате операций платежного баланса увеличились на $32,5 млрд ($26,4 млрд в январе-июле 2017 г.) главным образом вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.