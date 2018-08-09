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Санкции США нанесли удар рублю и турецкой лире
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Санкции США нанесли удар рублю и турецкой лире 

Вести Экономика 17 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». За неделю валюты развивающихся стран почти совсем приуныли. Причем это произошло тогда, когда долларовый индекс DXY не сильно рос. Скорее всего, происходил вывод капитала иностранных инвестиционных фондов с развивающихся и сырьевых рынков и перекладывание в более надежные финансовые активы. Тем не менее, нефть Brent за указанный период подешевела не сильно (на 0,22%). В мире опасаются, что на фоне торговой войны Китая и США экономика Китая может замедлиться, хотя пока этого не наблюдается. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] В России рубль 8 августа сильно упал, понизившись к доллару за день сразу на 2,4% и превысив отметку в 64 руб. за доллар США. Поводом стало распространение в российских СМИ информации о том, что внесенный в Конгресс США законопроект о новых санкциях подразумевает распространение санкций не только на операции с российским госдолгом, но ещё и запрет банкам с государственным капиталом на долларовые операции. А вечером 8 августа стало известно, что правительство США вводит с 22 августа санкции, подразумевающие запрет американским компаниям на экспорт в Россию продукции двойного назначения (хотя это уже давно запрещено), и возможно, будет введен ещё и новый пакет, подразумевающий запрет почти на все экспортные операции с Россией (за отдельным исключением), а также запрет «Аэрофлоту» на полеты в США. Финансовые рынки отреагировали очень нервно.
Сегодня на Московской бирже продолжается падение рубля к доллару и евро. В настоящий момент пара USD/RUB дорожает на 1,3%, до 65,804 руб. С утра курс доллара превысил отметку в 66 руб. впервые с 2016 года, но потом началось слабое движение гринбека вниз. Пара EUR/RUB дорожает чуть меньше, на 1,23%, в настоящий момент за евро на бирже дают 76,333 руб. Сегодня ЦБ РФ резко повысил на завтра, 10 августа, официальные курсы валют: официальный курс доллара составил 66,2856 руб. за доллар, а курс евро — 76,825 руб. за евро. Вечером 8 августа на финансовые рынки поступила еще одна неприятная новость, связанная с санкциями.
Власти США официально объявили о введении с 22 августа против России новых санкций, связанных с притянутым за уши «делом Скрипалей», которое к США вообще не имеет никакого отношения. Санкционный пакет включает запрет американским компаниям экспорта в Россию любой продукции двойного назначения, кроме того, в США обещают через три месяца ввести и второй пакет санкций, в котором предполагается запрет на экспорт в Россию любой американской продукции (за некоторыми исключениями) и запрет для «Аэрофлота» на осуществление прямых рейсов в США. Несмотря на то, что санкции, которые вводятся с 22 августа, практически полностью дублируют уже действующие санкции США, нервные инвесторы пока предпочитают выходить из рискованных российских финансовых активов.
Теперь мы ожидаем, что доллар США в ближайшие дни будет торговаться по 65,0-66,5 руб., а евро будет котироваться на уровне 76-77 руб. В Казахстане новости о возможности введения дополнительных, более жестких антироссийских санкций оказали достаточно негативное влияние на курс тенге. Однако обвала казахстанской валюты не произошло, тенге 8 августа упал к доллару только на 0,7%. По значениям пары доллар/рубль мы значительно меняем прогноз до 65,5-67,0 руб. за доллар, а по значениям пары евро/рубль — наш прогноз составляет 76-77 руб. за евро. По курсу тенге к доллару у нас новый прогноз в 349 -353 тенге за доллар США, то же самое по курсу тенге к рублю — он составит 5,28-5,33 тенге за рубль.
Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари
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