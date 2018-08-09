«Поменять зелененькую бумагу». Как санкции США ускорят отказ от доллара в расчетах

Ужесточение Вашингтоном антироссийских санкций ускорит процесс перехода взаиморасчетов России и ее партнеров с доллара на национальные валюты. Об этом заявил в четверг, 9 августа, председатель и совладелец «Новатэка» (№551 в рейтинге крупнейших публичных компаний мира Forbes ) российский миллиардер Леонид Михельсон

Он напомнил, что вопрос о расчетах в национальных валютах уже давно обсуждается с самыми крупными торговыми партнерами России, и даже арабские страны начинают об этом думать и говорить. По мнению Михельсона, если американские санкции будут приняты и создадут тем самым сложности главным российским банкам, то этот процесс просто пойдет быстрее. «Надо поменять бумагу зелененькую», — сказал миллиардер по поводу доллара США (цитата по «Интерфаксу» ). И подчеркнул, что партнеры, которые есть у России, никуда не собираются уходить и планируют развивать это партнерство и дальше».

ВТБ, ВЭБа и 3 августа шесть американских сенаторов, представляющих обе основные партии страны, внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект, грозящий России существенными новыми санкциями. Это так называемый «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018). Документ предполагает, в том числе, запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка Промсвязьбанка . Эта мера лишит российские банки возможности проводить стандартные долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США.

В отношении компании «Новатэк», в которой миллиардеру Леониду Михельсону принадлежат 24,76% акций, а миллиардеру Геннадию Тимченко — 23,5% акций, США ввели санкции в июле 2014 года. Тимченко попал в американский санкционный список в марте 2014 года. Михельсон наряду со всеми миллиардерами стал фигурантом так называемого «кремлевского доклада» Минфина США в январе 2018 года.

Свое заявление по поводу перехода России и ее партнеров на взаиморасчеты в национальных валютах Михельсон сделал сразу после ввода в эксплуатацию второй очереди завода по сжижению природного газа. «Завод „Ямал СПГ“ произвел отгрузку танкерной партии СПГ, полученной на второй технологической линии», — говорится в пресс-релизе, присланном 9 августа в Forbes пресс-службой «Новатэка».

В компании отметили, что проект «Ямал СПГ» реализуется в рекордные сроки. Первая технологическая линия проекта «Ямал СПГ» была запущена в декабре 2017 года. Вторую очередь планировалось запустить в конце 2018 года, но это произошло на 6 месяцев раньше. «Проект реализуется в рамках первоначального бюджета и со значительным опережением сроков ввода производственных линий», — сказал по этому поводу Михельсон. Он заверил, что запуск третьей очереди также ожидается со значительным опережением графика.

Производство сжиженного газа на второй линии уже достигло проектной мощности в 5,5 млн т СПГ в год. Совокупная мощность двух запущенных линий составляет 11 млн т СПГ в год и составляет около 3,5% от мирового объема рынка СПГ. «Наша стратегическая цель — к 2030 году производить 55-60 млн т СПГ в год», — отметил совладелец «Новатэка».

В рамках проекта «Ямал СПГ» общей стоимостью $27 млрд строится завод по производству сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбеийского месторождения на полуострове Ямал. Всего должны быть построены четыре технологические линии. Три из них мощностью 5,5 млн т СПГ в год, и одна мощностью 900 000 т сжиженного газа в год.

Запуск третьей линии запланирован на конец 2018 — начало 2019 года. В конце 2019 года должна быть запущена четвертая очередь завода.

Всего с проекта «Ямал СПГ» уже отгружено 47 танкерных партий, или более 3,5 млн т сжиженного газа. Несмотря на обилие введенных Вашингтоном антироссийских санкций, этот газ поступает в том числе на рынок США и Великобритании. Весной 2018 года половина британского импорта сжиженного природного газа в этом году пришлась на поставки из России, отношения с которой у Лондона осложнились после отравления в Солсбери в начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С начала января до середины марта три из шести танкеров со сжиженным газом прибыли на терминалы в Великобритании с проекта «Ямал-СПГ»,

Две поставки российского СПГ в Великобританию были организованы малазийской компанией Petronas. Еще один танкер с российским СПГ был доставлен в страну британско-нидерландской Royal Dutch Shell после того, как морозы привели к росту цен на газ в Великобритании.

Еще несколько грузов СПГ с «Ямала-СПГ» были направлены в Бостон в США.

Акционерами проекта «Ямал СПГ» являются российский «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%) и китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Основными владельцами «Новатэка» являются миллиардеры Михельсон (24,8%) и Тимченко (23,5%), а также французская Total (19%) и российский «Газпром» (10%).

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