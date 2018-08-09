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Эксперт: Украинцам лучше запастись консервами на зиму
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Эксперт: Украинцам лучше запастись консервами на зиму 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Так, согласно информации директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цена на хлеб в июле не росла (в отличие от июня, когда все сорта хлеба поднялись в стоимости на 5%, а до этого цены на него плавно шли вверх из-за роста минимальной зарплаты), и впервые с начала года упала цена на мясо — на более, чем 1% упала свинина, несмотря на то, что с января по июнь она прибавляла в цене независимо от чего-либо.
А молочка показала разные результаты. Молоко росло, а стоимость сливочного масла в июле немного упала. Что касается овощей, то цены каких-то росли, а других — падали. Причем и рост цены, и ее падение было в пределах 20-ти с чем-то процентов.
«На такой рост цен каждая группа товара будет реагировать по-своему. В зоне риска будут находиться овощи, но не только из-за девальвации, а из-за того, что они резко упали в цене. С января по март цены на них били все рекорды, а сейчас они стоят дешевле, чем в прошлом году. И в этом году гражданам лучше делать овощные запасы на зиму. Потому что в сентябре будет происходить постепенный рост цен на овощи и в декабре мы увидим те цены, что и годом ранее, а они были достаточно рекордными. Цена на овощи подрастет на 20-30%», — спрогнозировал аналитик.
Хлеб на данный момент выравнивается с ценами на хлеб в соседних странах — например, серый хлеб стоит практически столько же, сколько и в Польше. Поэтому до конца года он может подорожать максимум на одну гривну, а следующем году пойдет плавное возрастание стоимости белого хлеба.
Ассоциация предвещает августовское снижение цен на продукты питания, в основном, за счет очень дешевых овощей и фруктов. Зато с сентября на арену выходят инфляционно-девальвационный фактор, который поведет цены ввысь. Согласно прогнозам Алексея Дорошенко к концу года инфляция в Украине достигнет 12%.
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