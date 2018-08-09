Россия стала продавать меньше водки и покупать больше кофе

Всего страна продала за границу около 847 тысяч декалитров «беленькой». «Снижение экспорта говорит не о том, что стали меньше производить или выпивать, а о политических причинах, препятствующих продаже водки из страны, — отметил в беседе с »Российской газетой" гендиректор «Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» (ЦИФРРА) Вадим Дробиз . — На Украину продаем меньше по понятным причинам. С Казахстаном у нас пока нет общего алкогольного рынка. Мы не очень жалуем их товар, они — наш. Надо искать новые рынки сбыта".

При этом существенно — более чем на 20 процентов в денежном выражении, до 1,175 миллиарда долларов — вырос завоз импортных алкогольных и безалкогольных напитков. «Рынок постепенно восстанавливается после валютного кризиса 2014-2015 годов. И такой рост объемов говорит, прежде всего, о возвращении к прежним параметрам», — отметил Вадим Дробиз.

Примечательно, что почти на 10 процентов за истекшее полугодие увеличился импорт кофе — до 95 тысяч тонн. Чая, напротив, стали завозить меньше на 0,2 процента, 84 тысячи тонн. Кофейни растут, как грибы после дождя, кофе стал модным напитком, и нет никакой антирекламы, препятствующей его популяризации, отмечают эксперты.