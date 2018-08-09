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Аналитик: Переход с бензина на газ — хуже будет всем
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Аналитик: Переход с бензина на газ — хуже будет всем 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По его словам, наблюдается тенденция, когда, при уменьшении покупательной способности населения (проистекающей из девальвации гривны), автомобилисты переходят на альтернативный вид топлива.
За последние два года им стал сжиженный газ, цена которого составляет 45-55% от стоимости сортового бензина А-95.
«Это очень плохо и для потребителей, и для государства. Для людей беда в том, что газ не так сильно распространен в легальной продаже (нелегальный рынок газовых заправок Украины занимает до 40%), а для страны — в том, что бюджет недополучает налоговые поступления. Если акциз на бензин — 213,5 евро на 1000 литров, то на сжиженный газ — всего 52 евро. Мы считали эту разницу, и государство теряет порядка 8 млрд грн в зависимости от уровня потребления. Так, мы понижаем свою же социальную защищенность», — подчеркнул экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Алексей Косянчук
Также Косянчук заявил, что средняя стоимость бензина вследствие ослабления гривны к доллару поднимется на три гривны — с 29 с лишним грн/л. до 32 с лишним грн/л.
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