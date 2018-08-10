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АКРА подтвердило кредитный рейтинг ИНГ Банка на уровне «ААА (RU)»
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг ИНГ Банка на уровне «ААА (RU)» 

Банки.ру 58 минут назад
«Кредитный рейтинг ИНГ Банк (Евразия) АО обусловлен сильным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем (несмотря на высокую концентрацию кредитного портфеля) и сильной позицией по ликвидности. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны материнской структуры — ING Bank N. V.», — отмечается в сообщении.
По мнению АКРА, к негативному рейтинговому действию могут привести ухудшение качества управления рисками, существенный рост доли проблемных кредитов в ссудном портфеле, а также значительное ухудшение показателей достаточности капитала и собственной способности банка к его генерации.
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