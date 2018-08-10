АКРА подтвердило Натиксис Банку рейтинг «ААА (RU)» со «стабильным» прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Натиксис Банка на уровне «ААА (RU)», прогноз — «стабильный».

Как поясняют в АКРА, кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Конечным собственником 100% акций банка является Natixis — структура из Groupe BPCE, второй по размеру банковской группы во Франции. По мнению агентства, в случае необходимости Natixis может предоставить банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также осуществлять увеличение капитала. В релизе также отмечается, что Натиксис Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию при удовлетворительном бизнес-профиле.

Агентство сохраняет удовлетворительную оценку бизнес-профиля банка («bbb»), учитывая его невысокие рыночные позиции и слабую диверсификацию операционного дохода. Стратегия кредитной организации остается стабильной и является частью общей стратегии развития группы Natixis на территории РФ. Натиксис Банк обеспечивает условия для расширения клиентской базы Natixis в России, выстраивания отношений с контрагентами, оценки рисков и рыночной ситуации и т. д. При этом значительная часть кредитных рисков, возникающих в результате деятельности группы на территории РФ, учитывается на балансе материнского банка.

Значительный буфер абсорбции убытков сохраняется благодаря высокому уровню основного капитала банка по показателю Н1.2 (18,6% на 1 июня 2018 года). При этом убыток, полученный в 2017 году в результате падения чистых процентных доходов, привел к изменению значения коэффициента усредненной генерации капитала по итогам 2013—2017 годов, которое оценивается в минус 4 базисных пункта. Сохранение тенденции к падению коэффициента усредненной генерации капитала может привести к снижению итоговой оценки достаточности капитала в будущем, предупреждает АКРА.

Банк сохраняет высокую концентрацию ссудного портфеля на крупнейших заемщиках. Основной объем кредитов, выданных группой российским заемщикам, учитывается на балансе Natixis. Принимая во внимание гарантии, предоставленные группой по отдельным кредитам, АКРА считает, что заемщики банка обладают приемлемой кредитоспособностью. Натиксис Банк размещает избыток ликвидности на счетах ряда кредитных организаций, финансовая устойчивость которых может считаться высокой. «Риск-менеджмент банка не только управляет рисками кредитной организации, но также обеспечивает условия для объективной оценки таких рисков непосредственно материнской компанией и совершенствует бизнес-процессы на уровне группы Natixis. Система управления рисками и их оценки выстроена с участием Natixis и рассматривается АКРА как адекватная», — говорится в релизе.

Сильная позиция по ликвидности поддерживается благодаря существенному объему ликвидных и высоколиквидных активов.

В сообщении аналитиков указано, что основа ресурсной базы банка — это средства, привлекаемые от поддерживающей организации (более 50% всех обязательств). Такая зависимость определяет относительно низкую оценку фондирования Натиксис Банка. В то же время концентрация источников обязательств по их типам без учета субординированного долга является приемлемой.