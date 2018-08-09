Ещё
Фондовый рынок Индии — «тихая гавань» в бушующем море Emerging Markets
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.19
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.56
+0.04 Золото
1214.20
–0.05 РТС
1092.95
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1568
–0.0074
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Фондовый рынок Индии — «тихая гавань» в бушующем море Emerging Markets 

Вести Экономика 49 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Финансовый рынок Индии выглядит «тихой гаванью» в штормовом море рынков стран Emerging Markets. Фондовый индекс Индии SENSEX сегодня обновил свой исторический максимум благодаря росту котировок акций банков ICICI BankNSE (+4.6%), Axis Bank (+3,9%). При этом доходность 5-ти летних гособлигаций Индии снижается после того, как Центробанк страны просигнализировал о том, что имевшее место повышение его ключевой ставки в августе не является началом длительного цикла ужесточения.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Индийский индекс SENSEX впервые поднялся выше «психологического» уровня 38000 пунктов. Он прибавил очередную тысячу пунктов всего за 10 торговых сессий на ожиданиях дальнейшего роста прибыли компаний, проигнорировав беспокойства по поводу мировых торговых войн и волатильность нефтяных цен. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что экономика Индии будет набирать обороты, а перспективы её роста выглядят достаточно оптимистичными, сравнивая её со слоном, который начинает бежать. По прогнозам экспертов МВФ, экономика Индии вырастет примерно до 7,3% в течение нынешнего финансового года, начиная с апреля 2018 года, с 6,7%, зафиксированных год назад. Между тем в МВФ ожидают от властей Индии дальнейшей активизации усилий по реформированию экономики для того, чтобы сохранить нынешние высокие темпы её роста. Немаловажными для индийской экономики являются демографический фактор и рост производительности труда, поскольку доход на душу населения в Индии составляет всего лишь около 2000 долларов США, все еще значительно ниже, чем у других крупных стран Emerging Markets.
Шагов Олег, начальник аналитического отдела ИФК «Солид»
Вести Экономика: последние новости
На пороге финансового шторма: о чем говорит "индекс небоскреба"? Минфин РФ: правительство и ЦБ обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финстабильности Fitch: санкции против РусАла угрожают глобальному рынку. Акции компании на старте торгов падают на 4% на угрозе закрытия производства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса44
В России вернулись к идее отказаться от доллара201
Россиян предостерегли от покупки валюты349
Силуанов успокоил россиян после падения рубля109
Америка потопила рубль463
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение