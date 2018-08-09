Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Финансовый рынок Индии выглядит «тихой гаванью» в штормовом море рынков стран Emerging Markets. Фондовый индекс Индии SENSEX сегодня обновил свой исторический максимум благодаря росту котировок акций банков ICICI BankNSE (+4.6%), Axis Bank (+3,9%). При этом доходность 5-ти летних гособлигаций Индии снижается после того, как Центробанк страны просигнализировал о том, что имевшее место повышение его ключевой ставки в августе не является началом длительного цикла ужесточения.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Индийский индекс SENSEX впервые поднялся выше «психологического» уровня 38000 пунктов. Он прибавил очередную тысячу пунктов всего за 10 торговых сессий на ожиданиях дальнейшего роста прибыли компаний, проигнорировав беспокойства по поводу мировых торговых войн и волатильность нефтяных цен. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что экономика Индии будет набирать обороты, а перспективы её роста выглядят достаточно оптимистичными, сравнивая её со слоном, который начинает бежать. По прогнозам экспертов МВФ, экономика Индии вырастет примерно до 7,3% в течение нынешнего финансового года, начиная с апреля 2018 года, с 6,7%, зафиксированных год назад. Между тем в МВФ ожидают от властей Индии дальнейшей активизации усилий по реформированию экономики для того, чтобы сохранить нынешние высокие темпы её роста. Немаловажными для индийской экономики являются демографический фактор и рост производительности труда, поскольку доход на душу населения в Индии составляет всего лишь около 2000 долларов США, все еще значительно ниже, чем у других крупных стран Emerging Markets.
Шагов Олег, начальник аналитического отдела ИФК «Солид»