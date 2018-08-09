ВТО: мировая торговля теряет обороты в III квартале

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Квартальный опережающий индикатор ВТО снизился до 100,3 пункта с уровня 101,8, прогнозировавшегося в мае на II квартал.

Это указывает на «ослабление роста торговли в ближайшие месяцы», отмечает организация.

Значения индикаторов экспортных заказов и продаж автомобилей составили 97,2 и 98,1 пункта соответственно.

США уже ввели пошлины на импорт стали и алюминия и могут ввести пошлины на автомобили.

"Глобальная торговля находится под угрозой. Независимо от того, называете ли вы нынешнюю ситуацию торговой войной или нет, безусловно, первые выстрелы были произведены", — заявил генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу.

"Ситуация крайне серьезная. Взаимные торговые ограничения не могут быть новой нормой. Продолжающаяся эскалация чревата серьезными экономическими последствиями… сильнее всего пострадают беднейшие", — предупредил глава ВТО.

Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе Пекин обнародовал список товаров из США на сумму $60 млрд, на которые будут введены повышенные пошлины.

Это стало ответом на намерение Вашингтона ввести дополнительные пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров на $200 млрд

Ранее обе стороны ввели пошлины на товары стоимостью $34 млрд, планируется введение пошлин на импортируемую продукцию еще на $16 млрд

Инвесторы опасаются, что затяжной торговый конфликт с США может нанести ущерб деловым настроениям и инвестициям, нарушить глобальные цепочки поставок и отрицательно повлиять на рост в Китае и остальном мире.