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ВТО: мировая торговля теряет обороты в III квартале
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ВТО: мировая торговля теряет обороты в III квартале 

Вести Экономика 49 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Всемирная торговая организация (ВТО) заявила, что снижение экспортных заказов и продаж автомобилей, вероятно, замедлит рост мировой торговли в III квартале. Пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, начинают оказывать свое влияние, пишет Reuters.
Фото: EPA-EFE/DAVID CROSLING
Квартальный опережающий индикатор ВТО снизился до 100,3 пункта с уровня 101,8, прогнозировавшегося в мае на II квартал.
Это указывает на «ослабление роста торговли в ближайшие месяцы», отмечает организация.
Значения индикаторов экспортных заказов и продаж автомобилей составили 97,2 и 98,1 пункта соответственно.
США уже ввели пошлины на импорт стали и алюминия и могут ввести пошлины на автомобили.
"Глобальная торговля находится под угрозой. Независимо от того, называете ли вы нынешнюю ситуацию торговой войной или нет, безусловно, первые выстрелы были произведены", — заявил генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу.
"Ситуация крайне серьезная. Взаимные торговые ограничения не могут быть новой нормой. Продолжающаяся эскалация чревата серьезными экономическими последствиями… сильнее всего пострадают беднейшие", — предупредил глава ВТО.
Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе Пекин обнародовал список товаров из США на сумму $60 млрд, на которые будут введены повышенные пошлины.
Это стало ответом на намерение Вашингтона ввести дополнительные пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров на $200 млрд
Ранее обе стороны ввели пошлины на товары стоимостью $34 млрд, планируется введение пошлин на импортируемую продукцию еще на $16 млрд
Инвесторы опасаются, что затяжной торговый конфликт с США может нанести ущерб деловым настроениям и инвестициям, нарушить глобальные цепочки поставок и отрицательно повлиять на рост в Китае и остальном мире.
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