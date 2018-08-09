Эксперт: Падение рубля увеличит инфляцию

Заместитель директора института «Центр развития» НИИ ВШЭ Валерий Миронов рассказал News.ru, чем вызвано резкое падение рубля по отношению к доллару и евро.

«Падение вызвано опасениям относительно новых санкций. Скорее всего эти опасения и отыграны в данном обвале рубля и дальнейшего падения скорее всего не должно быть. Собственно, возможно даже будет корректировка если позднее будет дезавуирована угроза этих новых санкций введение в полном объеме», — рассказал эксперт.

Миронов полагает, что последствия ослабления рубля при условии, что ниже российская валюта не упадет, выведут инфляцию в 2019 году до пяти процентов, при том, что даже с учетом того, что были приняты проифляционные повышения НДС, предполагалось что инфляция не превысит четырех процентов. Так же эксперт отметил, что для россиян данный скачок валюты может обернуться повышением цен на поездки за рубеж, а также повышением цен иностранные товары на до семи процентов.

«Чтобы не сильно огорчаться, на такой случай нужно иметь такой трехкомпонентный «портфель» — рубль, доллар и евро. И когда евро или доллар растет в цене, человек будет радоваться, что получил небольшую, но прибыль», — рекомендует экономист.

Напомним, с открытия торгов 9 августа доллар вырос на 74 копейки, до 66,28 рубля, евро — на 72 копейки, до 76,85 рубля. Это самый большой скачок доллара с 2016 года.

Ранее News.ruписал о том, что США анонсировали новые санкции против России. Новые ограничительные меры вступят в силу с 22 августа.