Негативная финансовая отчетность и санкционные риски снизили котировки Аэрофлота на 12%

По состоянию на 17:40 по мск акции «Аэрофлота» стабилизировались на уровне 111,10 руб, что на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Худшим сценарием для акций «Аэрофлота» может быть 10% падение во внутридневной волатильности, отмечает Аналитик « ВТБ Капитал » Ольга Болтрукевич.

В ближайшие пару месяцев старший аналитик ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Марков прогнозирует стабилизацию котировок «Аэрофлота» на уровне 110-115 руб. в ожидании выхода финансовой отчетности за III кв. 2018 года, которая определит их дальнейшее движение и прибыль по итогам года.

Снижение стоимости акций «Аэрофлота» спровоцировал выход статьи в Washington Post о возможном вводе дополнительных санкций со стороны США в отношении РФ, поделенных на два раунда. Второй раунд предполагает лишение права на посадку в США самолетов любой российской авиакомпании. Это может привести к снижению трафика «Аэрофлота». Доля выручки авиакомпании от полетов в США составляет менее 5%.

Позже поступила информация о том, что американские власти пока не собираются вводит прямые ограничения против российских компаний, в частности «Аэрофлота», сообщил Reuters со ссылкой на чиновника Госдепа . В первую очередь запрет коснется поставок в Россию электроники, лазеров, сенсоров и технологий в области нефти и газа.

«Если ограничения со стороны США коснутся экспорта самолетов, то «Победа» рискует лишиться контракта на поставку 30-45 новых самолетов Boeing в ближайшие несколько лет. В долгосрочной перспективе «Победа» может перезаключить договор с Airbus, но при таком сценарии перевозчик может потерять в росте», — отмечает О. Болтрукевич.

Вторым фактором послужила негативная финансовая отчетность авиаперевозчика за I пол. 2018 года. Компания получила убыток по РСБУ против прибыли за аналогичный период прошлого года, замечает Д. Марков.

«Ухудшение финансовых показателей в первую очередь обусловлено резким ростом затрат на авиатопливо», — поясняет эксперт.